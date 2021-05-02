Дзюба завоевал восьмой трофей за время выступлений в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита», воспитанник московского «Спартака» Артём Дзюба завоевал свой восьмой трофей в составе сине-бело-голубых.

Победа над «Локомотивом» в 28-м туре Российской премьер-лиги позволила «Зениту» досрочно стать чемпионом страны. Этот трофей стал восьмым в составе питерского клуба для форварда Артёма Дзюбы. Ранее вместе с петербуржцами он выиграл РПЛ в сезонах-2018/19 и 2019/20, завоевал Кубок России в 2016-м и 2020-м и становился обладателем Суперкубка России в 2015, 2016 и 2020 годах.

Будучи футболистом «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 год, Дзюба не выиграл ни одного трофея. Исключением стал сезон-2013/14, когда форвард, находясь в аренде в «Ростове», стал обладателем Кубка России.

Ранее «Зенит» обошёл ЦСКА и вышел на чистое второе место по числу титулов чемпиона России.