Азмун удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Локомотивом»

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил второй мяч в ворота московского «Локомотива» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Азмун удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

На 39-й минуте Азмун замкнул головой подачу со штрафного, и счёт в матч стал 2:0.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Артём Дзюба забил свой 15-й мяч в текущем сезоне РПЛ.

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