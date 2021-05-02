Азмун удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Локомотивом»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил второй мяч в ворота московского «Локомотива» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
- РИА Новости
На 39-й минуте Азмун замкнул головой подачу со штрафного, и счёт в матч стал 2:0.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Артём Дзюба забил свой 15-й мяч в текущем сезоне РПЛ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube