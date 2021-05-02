«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Болоньей» в Серии А

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» разошлась миром с «Болоньей».

Матч, проходивший на стадионе «Ренато Даль'Ара» в Болонье, завершился со счётом 3:3.

В составе хозяев хет-трик на счету Родриго Паласио, у гостей дважды отличился Душан Влахович, ещё один мяч забил Джакомо Бонавентура.

Российский форвард «Фиорентинты» Александр Кокорин не попал в заявку своей команды из-за травмы.

«Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Болонья» имеет 39 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее «Милан» победил «Беневенто» и поднялся на второе место в Серии А.