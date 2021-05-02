Петржела: «Зенит» сегодня снова станет чемпионом России

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив».

«Уверен, что «Зенит» сегодня снова станет чемпионом России! Поймите, матч пройдёт в Санкт-Петербурге, прекрасный антураж вокруг встречи, а самое главное — команда хочет получить долгожданный кубок на глазах своих болельщиков», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Также тренер высказался о критике в адрес «Зенита».

«В РПЛ «Зениту» нет равных. Разве можно стать чемпионом с плохой игрой? Третье золото подряд! Правда, в Лиге чемпионов дела идут не лучшим образом — не хватает опыта. Но ничего страшного, я верю в команду», — сказал он.

По мнению Петржелы, Сергей Семак должен остаться главным тренером «Зенита».

«Да, он молодой специалист, ему не всегда хватает опыта в тех же еврокубках… Но Сергей быстро учится. Думаю, союз «Зенита» и Семака должен продолжаться как можно дольше», — добавил тренер.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заказал чемпионский банкет после матча с «Локомотивом».