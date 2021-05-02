В Хорватии сообщили о первых результатах обследования Влашича

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прошёл медицинское обследование.

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза (ХФС), первоначальные результаты МРТ позволяют предположить, что Влашич избежал серьёзной травмы.

Отмечается, что после постановки диагноза будет принято решение о лечении полузащитника.

Напомним, что хорват получил травму колена в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

Ранее Олич заявил, что травма Влашича может оказаться серьёзной.