В Хорватии сообщили о первых результатах обследования Влашича
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Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза (ХФС), первоначальные результаты МРТ позволяют предположить, что Влашич избежал серьёзной травмы.
Отмечается, что после постановки диагноза будет принято решение о лечении полузащитника.
Напомним, что хорват получил травму колена в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
Ранее Олич заявил, что травма Влашича может оказаться серьёзной.