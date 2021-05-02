В Хорватии сообщили о первых результатах обследования Влашича

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прошёл медицинское обследование.
В Хорватии сообщили о первых результатах обследования Влашича
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза (ХФС), первоначальные результаты МРТ позволяют предположить, что Влашич избежал серьёзной травмы.

Отмечается, что после постановки диагноза будет принято решение о лечении полузащитника.

Напомним, что хорват получил травму колена в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

Ранее Олич заявил, что травма Влашича может оказаться серьёзной.

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