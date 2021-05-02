Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Чехией на ЮЧМ-2021
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«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Был жёсткий матч. Мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Дисциплина — это всегда номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьёт класс». Мы идём под этим девизом. Всё проанализируем и будем готовиться к четвертьфиналу», — цитирует Лещёва «Чемпионат».
Встреча проходила в Фриско и завершилась со счётом 11:1.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.