Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Чехией на ЮЧМ-2021

Главный тренер сборной России Альберт Лещёв поделился мнением о победе над национальной командой Чехии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года в США.

«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Был жёсткий матч. Мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Дисциплина — это всегда номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьёт класс». Мы идём под этим девизом. Всё проанализируем и будем готовиться к четвертьфиналу», — цитирует Лещёва «Чемпионат».

Встреча проходила в Фриско и завершилась со счётом 11:1.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.