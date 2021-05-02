«Колорадо» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Барабанов отметился голом и ассистом

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Андре Бураковский, Патрик Немет и Микко Рантанен. В составе «Сан-Хосе» — российский нападающий Александр Барабанов, Логан Кутюр и Томаш Гертл.

Барабанов также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.