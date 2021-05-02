Дебютный гол Гусева помог «Флориде» победить «Чикаго» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Никита Гусев, Энтони Дюклер (2), Александр Барков и Оуэн Типпетт. В составе «Чикаго» — Коннор Мёрфи, Алекс Дебринкэт, Кирби Дак и Доминик Кубалик.

Российский нападающий «Пантерз» Григорий Денисенко отметился результативной передачей.

Отметим, что для Гусева шайба в этой игре стала дебютной в составе клуба.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.