Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Нико Штурм, Юнас Бродин и Кевин Фиала. В составе «Сент-Луиса» — Джордан Кайру, Самуэль Бле и Дэвид Перрон.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.