Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Нико Штурм, Юнас Бродин и Кевин Фиала. В составе «Сент-Луиса» — Джордан Кайру, Самуэль Бле и Дэвид Перрон.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ-2021.