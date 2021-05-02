Мичков вышел в лидеры гонки бомбардиров ЮЧМ по хоккею, забив Чехии

Нападающий сборной России Матвей Мичков вышел в лидеры гонки бомбардиров юниорского чемпионата мира по хоккею в США.

Российский форвард отличился на старте первого периода матча группового этапа со сборной Чехии. Ему ассистировали Никита Чибриков и Никита Новиков.

Для Мичкова эта шайба стала седьмой на нынешнем юниорском чемпионате мира, и, таким образом, он вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, опередив белоруса Данилу Климовича, на счету которого шесть голов.

Ранее сообщалось, что Мичков побил рекорд Овечкина и стал самым юным автором покера среди россиян на ЮЧМ.