Мичков вышел в лидеры гонки бомбардиров ЮЧМ по хоккею, забив Чехии
Российский форвард отличился на старте первого периода матча группового этапа со сборной Чехии. Ему ассистировали Никита Чибриков и Никита Новиков.
Для Мичкова эта шайба стала седьмой на нынешнем юниорском чемпионате мира, и, таким образом, он вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, опередив белоруса Данилу Климовича, на счету которого шесть голов.
Ранее сообщалось, что Мичков побил рекорд Овечкина и стал самым юным автором покера среди россиян на ЮЧМ.