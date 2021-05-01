Тренер «Сочи» считает, что желание «Краснодара» вдесятером выиграть матч сослужило им дурную службу
«Хорошее начало, забили гол. Появилось многое в переходных фазах, много передач с фланга, но мы уверенно справлялись, Да, было непросто, но мы успевали. Проблемой в первом тайме было то, что мы не успевали расставляться, теряли мяч. Во втором тайме соперник обострял, но мы справлялись. Не успели заблокировать удар Стоцкого. Соперник выдохнул, но Кабелла допустил нарушение. Мы включились, и всё пришло к логическому завершению. Желание «Краснодара» вдесятером выиграть этот матч сослужило им дурную службу. Стали раскрываться, мы воспользовались этим», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».
«Сочи» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1, забив два мяча, играя в большинстве.
Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Сочи» в матче РПЛ.