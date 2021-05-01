Гончаренко: когда пропускаешь с пенальти, а потом получаешь красную карточку — это двойной удар

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После того как пропустили с пенальти, быстро выправили ситуацию. До удаления хорошо игру контролировали, пробовали найти опасные зоны в обороне «Сочи», чтобы выйти на ударную позицию. Где-то это удавалось, где-то не удавалось», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что после того как его команда осталась в меньшинстве, пошла совершенно другая игра.

«Нужно было попробовать забить второй мяч. Варианты, подходы были. Когда ты пропускаешь с пенальти, потом получаешь красную карточку — это двойной удар. Сложно оправиться, хотя хотелось бы, чтобы команда это делала. Всё равно тот характер, который был на поле, нужен нам в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы агрессивнее выходили те игроки, которые могут нас усилить», — добавил специалист.

«Краснодар» с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Гончаренко на выезде сыграют с его бывшей командой — московским ЦСКА. Игра состоится 8 мая.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Сочи» в матче РПЛ.