«Интер» победил «Кротоне» в матче Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над «Кротоне» в матче 34-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Эцио Шида» в Кротоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли голы Кристиана Эриксена, отличившегося на 69-й минуте, и Ашрафа Хакими, забившего на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

«Интер» с 82 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А и опережает идущую второй «Аталанту» на 14 очков. В случае если команда из «Бергамо» не выиграет свой матч 34-го тура, «Интер» досрочно станет чемпионом.

«Кротоне» с 18 очками занимает последнее, 20-е место.

В другом матче игрового дня «Верона» и «Специя» сыграли вничью (1:1).

Ранее в «Фиорентине» опровергли слухи о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона.