В «Фиорентине» опровергли слухи о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» отреагировала на информацию о том, что российский нападающий команды Александр Кокорин больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

«Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом», — приводит слова пресс-службы «Фиорентины» «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» за €4,5 млн. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин больше не сыграет за «Фиорентину» в нынешнем сезоне.