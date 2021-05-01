В «Фиорентине» опровергли слухи о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона
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«Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом», — приводит слова пресс-службы «Фиорентины» «Спорт-Экспресс».
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» за €4,5 млн. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Кокорин больше не сыграет за «Фиорентину» в нынешнем сезоне.