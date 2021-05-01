В «Фиорентине» опровергли слухи о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона

Короткая ссылка
Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» отреагировала на информацию о том, что российский нападающий команды Александр Кокорин больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
В «Фиорентине» опровергли слухи о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона
  • globallookpress.com
  • © LiveMedia/Alessio Marini

«Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом», — приводит слова пресс-службы «Фиорентины» «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» за €4,5 млн. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин больше не сыграет за «Фиорентину» в нынешнем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить