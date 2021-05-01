Шварц рассказал об атмосфере в раздевалке «Динамо» после поражения от «Рубина»

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру своей команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против «Рубина» (0:2).
Шварц рассказал об атмосфере в раздевалке «Динамо» после поражения от «Рубина»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сегодня перед матчем был план, чтобы ребята вышли с новым импульсом. С новыми силами. Получилось не всё. Настроение не самое лучшее сейчас в раздевалке. Но нам нужно собраться и готовиться к следующему туру», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».

В 29-м туре «Рубин» сыграет в Туле против «Арсенала», а «Динамо» встретится в гостях с московским «Локомотивом». Матчи состоятся 8 мая.

Ранее Лещенко высказал мнение, что «Динамо» потеряло шансы на еврокубки после поражения от «Рубина».

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