Шварц рассказал об атмосфере в раздевалке «Динамо» после поражения от «Рубина»
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«Сегодня перед матчем был план, чтобы ребята вышли с новым импульсом. С новыми силами. Получилось не всё. Настроение не самое лучшее сейчас в раздевалке. Но нам нужно собраться и готовиться к следующему туру», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».
В 29-м туре «Рубин» сыграет в Туле против «Арсенала», а «Динамо» встретится в гостях с московским «Локомотивом». Матчи состоятся 8 мая.
Ранее Лещенко высказал мнение, что «Динамо» потеряло шансы на еврокубки после поражения от «Рубина».