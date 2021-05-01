Лещенко считает, что «Динамо» потеряло шансы на еврокубки после поражения от «Рубина»

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Народный артист, известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение московской команды от казанского «Рубина» (0:2) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Лещенко считает, что «Динамо» потеряло шансы на еврокубки после поражения от «Рубина»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Мне нечего сказать, я расстроен. Еврокубки окончательно потеряны. Не знаю, что происходит с командой уже второй матч подряд. Если с «Химками» можно было списать неудачу на судейство, то сейчас что? Безобразие. Состав оптимальный, мы играем в большинстве, а забить мяч не можем. В «Рубине» футболисты мастеровитее. У нас молодой состав, но показать он ничего не может», — сказал Лещенко «Спорт-Экспресс».

«Рубин» с 49 очками поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает седьмое место, имея 46 очков.

Ранее «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ.

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