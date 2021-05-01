Моуринью заявил, что не спешит возвращаться к тренерской деятельности

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе.
Моуринью заявил, что не спешит возвращаться к тренерской деятельности
  • Reuters

«Сейчас у меня нет никаких планов, я продолжаю жить своей обычной жизнью. Чувствую себя свежим, чувствую себя спокойно. Я в отпуске. У меня есть больше времени, чтобы проводить работу над ошибками и анализ последних результатов. Я подожду, прежде чем возвращаться в футбол. Я буду ждать работы не только в подходящем клубе, но и в подходящей мне культуре. Может быть, возвращение в следующем сезоне к работе будет преждевременным. Посмотрим», — цитирует португальца Sky Sports.

19 апреля «Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. 58-летний специалист впервые за свою карьеру не выиграл ни единого трофея с клубом, который возглавлял.

Ранее форвард «Тоттенхэма» Кейн признался, что был удивлён увольнением Моуринью.

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