Экс-футболист «Реала»: с Рамосом и Месси сборная Аргентины выиграла бы ЧМ

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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Аргентины Оскар Руджери выразил мнение, что национальная команда его страны могла бы всегда бороться за победу на чемпионате мира, если бы за неё выступал такой защитник, как Серхио Рамос.
Экс-футболист «Реала»: с Рамосом и Месси сборная Аргентины выиграла бы ЧМ
  • Reuters

«Аргентина и Месси с Рамосом — значит, чемпионат мира. Рамос — монстр. Если бы у Аргентины был Рамос в защите, она стала бы чемпионом мира. С Месси, без сомнений. Он феномен. Я бы хотел, чтобы в моей сборной был такой игрок, как Рамос», — приводит слова Руджери Marca со ссылкой на ESPN.

По его мнению, вместе с Рамосом Аргентина бы боролась за золото на каждом мундиале. Он также считает, что Рамос является лучшим защитником в мире и у Аргентины никогда не было подобных игроков в оборонительной линии.

Ранее сообщалось, что Рамос вернулся в общую группу «Реала».

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