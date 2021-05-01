Экс-футболист «Реала»: с Рамосом и Месси сборная Аргентины выиграла бы ЧМ
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«Аргентина и Месси с Рамосом — значит, чемпионат мира. Рамос — монстр. Если бы у Аргентины был Рамос в защите, она стала бы чемпионом мира. С Месси, без сомнений. Он феномен. Я бы хотел, чтобы в моей сборной был такой игрок, как Рамос», — приводит слова Руджери Marca со ссылкой на ESPN.
По его мнению, вместе с Рамосом Аргентина бы боролась за золото на каждом мундиале. Он также считает, что Рамос является лучшим защитником в мире и у Аргентины никогда не было подобных игроков в оборонительной линии.
Ранее сообщалось, что Рамос вернулся в общую группу «Реала».