Куцелаба чуть не устроил драку на битве взглядов перед турниром UFC в Лас-Вегасе

Молдавский боец смешанного стиля Ион Куцелаба едва не устроил драку с американцем Дастином Джейкоби на битве взглядов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Во время битвы взглядов представитель США попытался встать в боевую стойку, после чего Куцелаба вцепился ему в шею и попытался подтащить соперника к себе. В итоге бойцов разняли президент UFC Дана Уайт и охрана.

Бой между Куцелабой и Джейкоби состоится на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе в ночь с 1 на 2 мая. На счету молдавского бойца 15 побед и шесть поражений в MMA, один поединок признан несостоявшимся. У Джейкоби 14 побед и пять поражений за карьеру.

Ранее сообщалось, что боец UFC Яир Родригес всё ещё надеется подраться с Забитом Магомедшариповым.