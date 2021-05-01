Куцелаба чуть не устроил драку на битве взглядов перед турниром UFC в Лас-Вегасе
- Reuters
Во время битвы взглядов представитель США попытался встать в боевую стойку, после чего Куцелаба вцепился ему в шею и попытался подтащить соперника к себе. В итоге бойцов разняли президент UFC Дана Уайт и охрана.
Бой между Куцелабой и Джейкоби состоится на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе в ночь с 1 на 2 мая. На счету молдавского бойца 15 побед и шесть поражений в MMA, один поединок признан несостоявшимся. У Джейкоби 14 побед и пять поражений за карьеру.
Ранее сообщалось, что боец UFC Яир Родригес всё ещё надеется подраться с Забитом Магомедшариповым.