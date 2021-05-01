Тренер «Вашингтона» высказался о возвращении Овечкина к тренировкам

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал возвращение российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина к тренировкам.
Тренер «Вашингтона» высказался о возвращении Овечкина к тренировкам
  • Reuters
  • © Winslow Townson-USA TODAY Sports

«Здорово, что сегодня он вышел на лёд. Я всегда говорю, что это первый шаг на пути к возвращению в состав. Но на текущий момент он остаётся в статусе «со дня на день», — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ. 

23 апреля нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги c «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые после травмы поучаствовал в тренировке «Вашингтона».

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