«Монреаль» с Романовым нанёс «Виннипегу» шестое поражение кряду в НХЛ
Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 5:3.
В составе хозяев дубль оформил Ник Судзуки, а также по разу отличились Арттури Лехконен, Йоэль Армиа и Тайлер Тоффоли. «Джетс» ответили дублем Тревора Льюиса и голом Пола Штясны.
Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 23 минуты и 1 секунду, не набрал очков и завершил игру с показателем полезности «+1».
«Виннипег» потерпел шестое поражение подряд.
Ранее сообщалось, что «Сиэтл Кракен» официально стал 32-й командой НХЛ.