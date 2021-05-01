«Монреаль» с Романовым нанёс «Виннипегу» шестое поражение кряду в НХЛ

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«Монреаль Канадиенс» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Ник Судзуки, а также по разу отличились Арттури Лехконен, Йоэль Армиа и Тайлер Тоффоли. «Джетс» ответили дублем Тревора Льюиса и голом Пола Штясны.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 23 минуты и 1 секунду, не набрал очков и завершил игру с показателем полезности «+1». 

«Виннипег» потерпел шестое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что «Сиэтл Кракен» официально стал 32-й командой НХЛ.

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