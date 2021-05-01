«Лестер» в большинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

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«Саутгемптон» и «Лестер Сити» сыграли вничью в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Лестер» в большинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Саутгемптона» забитым мячом с пенальти отметился Джеймс Уорд-Праус, в составе «Лестера» — Джонни Эванс.

Защитник хозяев Янник Вестергор получил красную карточку на десятой минуте игры.

Таким образом, «Саутгемптон» набрал 37 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 63 очками идёт на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что защитник «Лестера» перекусил во время матча с «Саутгемптоном».

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