Яковлев — о поражении от Швейцарии: провалы сборной России связаны с большой площадкой

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Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев отреагировал на поражение от национальной команды Швейцарии в матче Еврочелленджа.
Яковлев — о поражении от Швейцарии: провалы сборной России связаны с большой площадкой
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«Конечно, немножко мы находимся под нагрузкой. Провалы сборной России связаны с большой площадкой. Все знали, что Швейцария — очень хороший соперник. Не было никакого недонастроя, мы понимали, что это быстрая и серьёзная команда», — цитирует Яковлева «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Тиссо Арена» в швейцарском Биле и завершилась со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Белоруссию в матче Еврочелленджа.

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