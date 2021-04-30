Яковлев — о поражении от Швейцарии: провалы сборной России связаны с большой площадкой
- © fhr.ru
«Конечно, немножко мы находимся под нагрузкой. Провалы сборной России связаны с большой площадкой. Все знали, что Швейцария — очень хороший соперник. Не было никакого недонастроя, мы понимали, что это быстрая и серьёзная команда», — цитирует Яковлева «Чемпионат».
Встреча проходила на стадионе «Тиссо Арена» в швейцарском Биле и завершилась со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что сборная России победила Белоруссию в матче Еврочелленджа.