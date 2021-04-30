Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал поражение от Швейцарии

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин отреагировал на поражение от национальной команды Швейцарии в матче Еврочелленджа.

«Идёт подготовка к чемпионату мира, поэтому работаем. Противник свежий, хорошо двигался. С другой стороны, мы создали немало моментов, не реализовали, а швейцарцы использовали свои шансы. Работаем дальше, смотрим кандидатов», — цитирует Брагина «Чемпионат».

По словам тренера, швейцарские хоккеисты были быстрее, потому что игроки сборной России находятся под нагрузкой из-за подготовки к чемпионату мира.

«Соперник был быстрее, а у нас цельной игры не получилось. Завтра, конечно, какие-то будут изменения в составе, нужно проанализировать эту игру», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Тиссо Арена» в швейцарском Биле и завершилась со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Белоруссию в матче Еврочелленджа.