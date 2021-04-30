РФС и сборные России присоединились к бойкоту социальных сетей

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о присоединении к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.

«РФС и сборные России поддерживают Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА), Международную федерацию футбола (ФИФА) и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации», — говорится в заявлении в Telegram-канале РФС.

Напомним, что Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о бойкоте социальных сетей с целью искоренить ненависть в интернете. УЕФА присоединился к бойкоту в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

Ранее сообщалось, что Sports.ru и «Чемпионат» объявили информационный бойкот ЦСКА.