РФС и сборные России присоединились к бойкоту социальных сетей
- РИА Новости
«РФС и сборные России поддерживают Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА), Международную федерацию футбола (ФИФА) и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации», — говорится в заявлении в Telegram-канале РФС.
Напомним, что Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о бойкоте социальных сетей с целью искоренить ненависть в интернете. УЕФА присоединился к бойкоту в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.
Ранее сообщалось, что Sports.ru и «Чемпионат» объявили информационный бойкот ЦСКА.