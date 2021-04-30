Сенников считает, что у «Локомотива» будут очень хорошие шансы в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Я думаю, у «Локомотива» очень хорошие шансы увезти очки из Петербурга. На данный момент для «Зенита» это один из самых серьёзных соперников по всем показателям. Только железнодорожники сейчас могут составить конкуренцию «Зениту». Для московского клуба это тоже очень хорошая проверка на то, способен ли он конкурировать с чемпионом», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

По его мнению, обе команды будут играть только на победу, так как им важно доказать своё превосходство по игре. Он также отметил, что железнодорожники могут одолеть хозяев за счёт своей организации игры, но многое будет зависеть от настроя на матч.

«Локомотиву» может пойти на руку, что «Зенит» смотрит на него с позиции превосходства в этой встрече. Также было и в предыдущих матчах, например, с ЦСКА, который вроде бы владел инициативой, но железнодорожники наказывали армейцев», — добавил Сенников.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 58 очков. «Локомотив» занимает второе место, отставая на шесть очков.

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт с 75%-ной заполняемостью трибун.