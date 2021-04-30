МЮ разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала ЛЕ благодаря дублям Фернандеша и Кавани

Английский «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над римской «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев поля.

МЮ забил первым. На 9-й минуте отличился Бруну Фернандеш.

«Рома» ответила голами Лоренцо Пеллегрини, реализовавшего пенальти на 15-й минуте, и Эдина Джеко, забившего на 33-й.

Эдинсон Кавани сравнял счёт и вывел МЮ вперёд, отличившись на 48-й и 64-й минутах. Фернандеш на 71-й минуте реализовал пенальти, тем самым также оформив дубль. Ещё по одному мячу на 75-й и 86-й минутах забили Поль Погба и Мейсон Гринвуд соответственно.

Ответная игра пройдёт в Риме на «Стадио Олимпико» 6 мая.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» победил «Арсенал» в первом матче 1/2 финала ЛЕ.