МЮ разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала ЛЕ благодаря дублям Фернандеша и Кавани
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев поля.
МЮ забил первым. На 9-й минуте отличился Бруну Фернандеш.
«Рома» ответила голами Лоренцо Пеллегрини, реализовавшего пенальти на 15-й минуте, и Эдина Джеко, забившего на 33-й.
Эдинсон Кавани сравнял счёт и вывел МЮ вперёд, отличившись на 48-й и 64-й минутах. Фернандеш на 71-й минуте реализовал пенальти, тем самым также оформив дубль. Ещё по одному мячу на 75-й и 86-й минутах забили Поль Погба и Мейсон Гринвуд соответственно.
Ответная игра пройдёт в Риме на «Стадио Олимпико» 6 мая.
Ранее сообщалось, что «Вильярреал» победил «Арсенал» в первом матче 1/2 финала ЛЕ.