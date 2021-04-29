«Вильярреал» победил «Арсенал» в первом матче 1/2 финала ЛЕ

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Испанский «Вильярреал» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
«Вильярреал» победил «Арсенал» в первом матче 1/2 финала ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Эль-Мадригал», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Вильярреал» забил первым. На 5-й минуте отличился Ману Тригерос. На 29-й Рауль Альбиоль удвоил преимущество своей команды.

«Арсенал», оставшийся вдесятером после удаления Дани Себальоса на 57-й минуте за вторую жёлтую карточку, ответил голом Николя Пепе, реализовавшего пенальти на 73-й.

На 80-й минуте «Вильярреал» также лишился одного футболиста. За две жёлтые карточки был удалён Этьен Капу.

Ответная игра пройдёт в Лондоне на «Эмирейтс» 6 мая.

Ранее появилась информация, что на финале Лиги Европы смогут присутствовать 10 тыс. болельщиков.

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