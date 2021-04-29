«Вильярреал» и «Арсенал» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала ЛЕ

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Испанский «Вильярреал» и лондонский «Арсенал» огласили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
«Вильярреал» и «Арсенал» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала ЛЕ
  • Reuters

С первых минут на поле стадиона «Эль-Мадригал» в составе «Вильярреала» выйдут Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Дани Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос, Саму Чуквуэзе, Жерар Морено, Пако Алькасер

В стартовый состав «Арсенала» вошли Бернд Лено, Калум Чемберс, Пабло Мари, Роб Холдинг, Эмиль Смит-Роу, Томас Парти, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Николя Пепе, Даниэль Себальос, Букайо Сака.

Матч состоится 29 апреля. Начало — в 22:00 мск.

Ранее появилась информация, что на финале Лиги Европы смогут присутствовать 10 тыс. болельщиков.

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