Министр обороны России Сергей Шойгу вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА.

«Начну, пожалуй, с поздравления с днём рождения нашего замечательного Центрального спортивного клуба армии, который отмечают сегодня, безусловно, все вооружённые силы, флот, армия во всех уголках нашей великой страны», — заявил он.

По словам Шойгу, клуб продолжает одерживать многочисленные победы.

Министр также напомнил, что премия должна была вручаться в 2020 году, в юбилей московской Олимпиады-80, но мероприятие отменили из-за пандемии.

Победителей премии «Армеец года» определяли в десяти номинациях. В течение месяца на официальной странице ЦСКА в соцсети «ВКонтакте» проходило онлайн-голосование.

Лауреатами в категории «Спортивная династия» стали трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко и его дочь, заслуженный мастер спорта России по санному спорту, бронзовый призёр чемпионата мира Виктория Демченко.

В номинации «Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по олимпийским видам спорта» победили двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по дзюдо, серебряный призёр Универсиады Мадина Таймазова, чемпион мира по скалолазанию в категории боулдеринг, чемпион Европы, бронзовый призёр Всемирных игр в боулдеринге Алексей Рубцов.

В категории «Хранитель традиций» премию получил участник Великой Отечественной войны, начальник ЦСКА 1976—1982 годов, почётный член президиума «Совета ветеранов спорта ЦСКА» Иван Покусаев.