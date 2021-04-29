Кузнецова снялась с турнира WTA в Мадриде

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Россиянка Светлана Кузнецова не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском Мадриде.
Кузнецова снялась с турнира WTA в Мадриде
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я вынуждена объявить о своём отказе от одного из моих любимых турниров в Мадриде из-за травмы, полученной во время тренировки. Я очень разочарована и сделаю всё, чтобы очень скоро вернуться», — написала Кузнецова в своём Instagram.

В первом круге 35-летняя россиянка должна была играть с латвийкой Алёной Остапенко. Место Кузнецовой в основной сетке турнира заняла словенка Полона Херцог.

Ранее сообщалось, что Кудерметова победила Веснину на старте турнира WTA в Мадриде.

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