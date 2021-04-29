Фабрегас: такой умный игрок, как Головин, сможет заиграть где угодно

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказал мнение о своём одноклубнике, российском хавбеке Александре Головине.

«Первым делом я отмечу в Головине его технику — она очень тонкая, очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой или Александр Глеб. Я с Глебом тоже играл, да, он из Беларуси, но всё же. У них очень чистая техника, очень приятно смотреть, как они работают с мячом. Ещё он кажется не очень мощным, так же как и Глеб. Он мне очень во многом его напоминает, потому что они оба довольно худые, но в то же время сильные. Если пойти с ними встык, их не так просто будет оттеснить от мяча. Они правда сильные, с высоким уровнем мастерства, много двигаются, много работают, они быстрые. Алекса Глеба я помню очень трудолюбивым, он любил футбол, как любит его и Головин. Мне сейчас очень нравится находиться с ним на поле», — рассказал Фабрегас в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Он отметил, что стиль игры Головина не схож с его собственным. По словам Фабрегаса, он предпочитает опускаться за мячом, играть в середине поля, а Головину больше нравится бегать к чужим воротам.

«Он всегда старается открываться под мяч, на фланге, между линиями, у него хороший пас. Он может забивать больше, хотя я видел, как он забивал несколько очень важных мячей. Это парень, который обязательно будет прогрессировать. Он продолжает учиться, у него отличные перспективы. Посмотрим, ему ещё многое надо сделать здесь, для этого клуба. Не думаю, что в одной стране ему будет хорошо, а в другой прям нет. Если есть мастерство и трудолюбие, то такой умный игрок, как Головин, сможет заиграть где угодно», — добавил испанец.

24-летний Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В его активе 11 голов и 16 голевых передач в 86 матчах за монегасский клуб.

Ранее стало известно, что Головин заболел коронавирусом.