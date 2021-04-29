«Металлург» продлил контракт с голкипером Кошечкиным

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил о продлении контракта с голкипером Василием Кошечкиным.

Как сообщает пресс-служба «Металлурга», новое соглашение с 38-летним вратарём рассчитано на сезон-2021/22.

Кошечкин играет за «Металлург» с 2013 года. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кошечкин провёл 29 матчей, отражая в среднем 91,6% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,31. В семи играх плей-офф он отразил 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,61.

Ранее сообщалось, что пять игроков ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ по хоккею.