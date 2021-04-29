СМИ: В «Крыльях» считают приход Гинера и Бабаева маловероятным

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Вероятность появления в самарских «Крыльях Советов» нынешних руководителей московского ЦСКА, президента Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева, крайне низкая.
СМИ: В «Крыльях» считают приход Гинера и Бабаева маловероятным
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом «Матч ТВ» сообщили источники, знакомые с ситуацией в самарском клубе.

Отмечается, что руководство Самарской области не заинтересовано в управлении «Крыльями Советов» человеком со стороны.

В СМИ сообщалось, что у председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина есть определённые расхождения с Гинером и Бабаевым по поводу стратегии развития московского клуба.

Ранее в «Крыльях» прокомментировали информацию о приходе Гинера и Бабаева.

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