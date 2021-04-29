«Манчестер Сити» — первая команда АПЛ, выигравшая более 10 матчей в одном розыгрыше ЛЧ

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» — первая команда АПЛ, выигравшая более 10 матчей в одном розыгрыше ЛЧ
  • Reuters
  • © Benoit Tessier

Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал первой командой из Английской премьер-лиги, которая одержала победу в десяти и более матчах в одном розыгрыше Лиги чемпионов с тех пор, как турнир стал проводиться в нынешнем формате.

Ответная игра пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад Арена» в Манчестере.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в большинстве победил ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ.

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