Спортсменов на Олимпиаде в Японии будут ежедневно тестировать на коронавирус

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), организационный комитет «Токио-2020», правительство Японии и власти Токио согласовали ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во время летних Олимпийских игр 2020 года.

Как сообщает служба информации ОКР, были пересмотрены и обновлены сборники рекомендаций по проведению безопасных Олимпийских игр, опубликованные в феврале 2021 года.

Отмечается, что данное решение было связано с появлением новых штаммов коронавируса и текущим развитием пандемии по всему миру.

Был утверждён ряд новых правил, которые должны соблюдаться всеми сторонами во время пребывания в Японии.

Наиболее важные из них представлены ниже.

1. Все лица перед отправлением в Страну восходящего солнца должны сдать два теста на наличие коронавирусной инфекции.

2. Спортсмены и их окружение (тренеры, врачи, массажисты и т. д.) будут ежедневно проходить тестирование, чтобы минимизировать риски распространения заболевания. Дата и время взятия анализов будут установлены в соответствии с расписанием соревнований.

3. Все остальные участники Игр будут проходить тестирование ежедневно в течение первых трёх суток после прибытия в Японию. Дальнейший график взятия анализов зависит от занимаемой позиции и частоты контактов со спортсменами.

4. Все участники Олимпийских игр обязаны выполнять исключительно задачи, изложенные в собственном плане действий. Все контакты ближе одного метра с людьми, находящимися в Японии две недели и более, а также с гражданами страны должны быть сведены к минимуму.

5. Все задействованные на Играх специалисты обязаны использовать только аккредитованные транспортные средства. Перемещение на общественном транспорте строго запрещено.

6. Питание разрешено только в местах, где действуют строгие меры по противодействию коронавирусу, включая объекты на аренах Игр, рестораны при официальных отелях и гостиничные номера.

7. Контактными считаются люди, находившиеся в непосредственной близости — в радиусе одного метра и без маски — с заболевшим на протяжении 15 и более минут. Это особенно важно учитывать при взаимодействии в закрытых пространствах: гостиничных номерах, автомобилях и так далее. Официально обо всех выявленных случаях заболевания будут сообщать представители японских органов здравоохранения.

Ранее сообщалось, что решение о допуске болельщиков на ОИ-2020 будет принято в июне.