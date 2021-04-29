«Сент-Луис» победил «Миннесоту» в матче НХЛ, Тарасенко отдал результативную передачу
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:3.
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман (2), Джордан Кайру и Роберт Томас. В составе «Миннесоты» — Юнас Бродин, Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо.
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.