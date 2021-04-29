«Сент-Луис» победил «Миннесоту» в матче НХЛ, Тарасенко отдал результативную передачу

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман (2), Джордан Кайру и Роберт Томас. В составе «Миннесоты» — Юнас Бродин, Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.