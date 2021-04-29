СМИ: Экс-директор академии «Чертаново» и спортивный директор задержаны полицией
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», в клубе прошли обыски, после которых несколько человек, в том числе Ларин и Хабаров были доставлены в отделение для дачи показаний.
Отмечается, что данные действия полиции, связаны с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и футбольного клуба, а также что на Ларина и Хабарова заведено уголовное дело.
«Чертаново» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и по итогам 39 туров занимает 21-е место.
Ранее сообщалось, что РФС отклонил апелляцию «Локомотива» на решение КДК.