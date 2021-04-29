СМИ: Экс-директор академии «Чертаново» и спортивный директор задержаны полицией

Короткая ссылка
Бывший директор академии футбольного клуба «Чертаново» Николай Ларин и нынешний спортивный директор академии Сергей Хабаров были задержаны полицией.
СМИ: Экс-директор академии «Чертаново» и спортивный директор задержаны полицией
  • © twitter.com/nikpikelarin

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в клубе прошли обыски, после которых несколько человек, в том числе Ларин и Хабаров были доставлены в отделение для дачи показаний.

Отмечается, что данные действия полиции, связаны с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и футбольного клуба, а также что на Ларина и Хабарова заведено уголовное дело.

«Чертаново» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и по итогам 39 туров занимает 21-е место.

Ранее сообщалось, что РФС отклонил апелляцию «Локомотива» на решение КДК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить