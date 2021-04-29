СМИ: Экс-директор академии «Чертаново» и спортивный директор задержаны полицией

Бывший директор академии футбольного клуба «Чертаново» Николай Ларин и нынешний спортивный директор академии Сергей Хабаров были задержаны полицией.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в клубе прошли обыски, после которых несколько человек, в том числе Ларин и Хабаров были доставлены в отделение для дачи показаний.

Отмечается, что данные действия полиции, связаны с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и футбольного клуба, а также что на Ларина и Хабарова заведено уголовное дело.

«Чертаново» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и по итогам 39 туров занимает 21-е место.

Ранее сообщалось, что РФС отклонил апелляцию «Локомотива» на решение КДК.