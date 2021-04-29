«Манчестер Сити» стал первым за 51 год английским клубом, выигравшим шесть матчей ЛЧ подряд

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Английский «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» стал первым за 51 год английским клубом, выигравшим шесть матчей ЛЧ подряд
  • Reuters

Победа над французским «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала,  стала для «Манчестер Сити» шестой подряд в текущем розыгрыше турнира.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал первым за 51 год английским клубом выигравшим шесть матчей ЛЧ подряд — над «Марселем» на групповом этапе, и в двухматчевых противостояниях с мёнхенгладбахской и дортмундской «Боруссиями» в 1/8 и 1/4 финала соответственно.

Предыдущим английским клубом, которому удалось подобное был «Лидс Юнайтед», который в сезоне-1969/70 выиграл шесть подряд матчей Европейского кубка чемпионов.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче ЛЧ.

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