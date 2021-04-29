Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче ЛЧ

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче Лиги чемпионов УЕФА.
Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче ЛЧ
  • Reuters

Французский форвард ни разу не ударил по воротам английского «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала. Это первый подобный случай в карьере 22-летнего футболиста.

В общей сложности в послужном списке Мбаппе 27 голов и 17 голевых передач в 45 матчах Лиги чемпионов.

ПСЖ во втором тайме матча с «Манчестер Сити» нанёс всего один удар по воротам соперника, что является самым низким показателем команды за один тайм в матче Лиги чемпионов с сезона-2015/16, когда французская команда, также в противостоянии с «Манчестер Сити», нанесла всего один удар за тайм.

Ранее сообщалось, что Идрисса Гейе стал первым с сезона-2012/13 игроком, получившим две красные карточки в одном розыгрыше ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить