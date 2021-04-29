Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче ЛЧ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Французский форвард ни разу не ударил по воротам английского «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала. Это первый подобный случай в карьере 22-летнего футболиста.

В общей сложности в послужном списке Мбаппе 27 голов и 17 голевых передач в 45 матчах Лиги чемпионов.

ПСЖ во втором тайме матча с «Манчестер Сити» нанёс всего один удар по воротам соперника, что является самым низким показателем команды за один тайм в матче Лиги чемпионов с сезона-2015/16, когда французская команда, также в противостоянии с «Манчестер Сити», нанесла всего один удар за тайм.

Ранее сообщалось, что Идрисса Гейе стал первым с сезона-2012/13 игроком, получившим две красные карточки в одном розыгрыше ЛЧ.