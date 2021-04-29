Гейе стал первым с сезона-2012/13 игроком, получившим две красные карточки в одном розыгрыше ЛЧ

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе стал первым с сезона-2012/13 игроком, дважды удалённым с поля в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Сенегальский хавбек в первом матче 1/2 финала с «Манчестер Сити» был удалён уже во второй раз в текущем розыгрыше турнира. В первый раз он покинул поле, получив две жёлтые карточки в матче группового этапа с «РБ Лейпциг», а в игре с «Манчестер Сити» он получил прямую красную карточку.

Предыдущим футболистом, записавшим в свой пассив подобное, был испанский защитник Альваро Арбелоа, который в сезоне-2012/13 в составе «Реала» дважды был удалён за перебор жёлтых карточек по ходу матчей: на групповом этапе с «Манчестер Сити» и в ответной игре 1/4 финала с «Галатасараем».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в большинстве победил ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ.