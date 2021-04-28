ЦСКА одержал третью победу над «Фенербахче» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

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Московский ЦСКА одержал победу над турецким «Фенербахче» в третьем матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
ЦСКА одержал третью победу над «Фенербахче» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
  • РИА Новости
  • © Михаил Сербин

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 85:68 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 34 очка. Габриэль Лундберг записал в свой актив 22 очка. Ещё 11 очков команде принёс Йоханнес Фойгтман.

В составе «Фенербахче» 22 очка набрал Нандо де Коло. Марко Гудурич принёс команде ещё 10 очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:0 в пользу ЦСКА, который таким образом вышел в «Финал четырёх» Евролиги, который пройдёт в Кёльне с 28 по 30 мая.

Ранее сообщалось, что «Зенит» во второй раз проиграл «Барселоне» в 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

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