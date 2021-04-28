«Зенит» во второй раз проиграл «Барселоне» в 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от каталонской «Барселоны» в третьем матче серии четвертьфинала баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 78:70 в пользу гостей.

Самым результативными игроком «Зенита» стал Билли Бэрон, набравший 19 очков. Ещё 14 очков набрал Алекс Пойтресс. Кевин Пангос и Уилл Томас записали в свой актив по 10 очков.

В составе «Барселоны» 22 очка набрал Брэндон Дэвис. 16 очков на счету Кори Хиггинса. Кайл Курич набрал 13 очков, а Никола Миротич — 11 очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу «Барселоны». Третья игра пройдёт в Санкт-Петербурге 30 апреля.

Ранее сообщалось, что «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги состоится без зрителей.