Семак рассказал, сыграет ли Ловрен в матче с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли защитник Деян Ловрен принять участие в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

«Пока у нас нет точного ответа на этот вопрос. Сейчас он тренируется, но пока по индивидуальной программе, в общей группе он не занимается. В ближайшие дни мы посмотрим, будет ли у него шанс сыграть в этом матче», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

31-летний Ловрен получил травму ещё в начале апреля, накануне матча 25-го тура с «Сочи», пропустив последующие две игры.

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 2 мая. В случае победы команда Семака оформит третье подряд чемпионство.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв обслужит матч «Зенит» — «Локомотив».