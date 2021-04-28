Семак рассказал, сыграет ли Ловрен в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли защитник Деян Ловрен принять участие в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».
Семак рассказал, сыграет ли Ловрен в матче с «Локомотивом»
  • Reuters

«Пока у нас нет точного ответа на этот вопрос. Сейчас он тренируется, но пока по индивидуальной программе, в общей группе он не занимается. В ближайшие дни мы посмотрим, будет ли у него шанс сыграть в этом матче», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

31-летний Ловрен получил травму ещё в начале апреля, накануне матча 25-го тура с «Сочи», пропустив последующие две игры.

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 2 мая. В случае победы команда Семака оформит третье подряд чемпионство.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв обслужит матч «Зенит» — «Локомотив».

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