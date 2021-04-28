Гроссмейстер Непомнящий признался, что ему проще играть турниры в России

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу на турнире претендентов на мировую шахматную корону, который проходил в Екатеринбурге.

«Когда я узнал, что турнир претендентов будет именно в Екатеринбурге, то обрадовался. Разумеется, очень важно, когда не только находишься в своей тарелке, но и чувствуешь большую поддержку. Поговорка «Дома и стены помогают» не случайна и вполне себя оправдывает», — заявил Непомнящий на пресс-конференции.

Победа в турнире позволила ему завоевать право встретиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который пройдёт с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Ранее Карякин заявил, что Непомнящий должен сделать спортивный подвиг в матче с Карлсеном.