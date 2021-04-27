Карякин: Ян должен сделать спортивный подвиг в матче с Карлсеном

Бывший претендент на мировую шахматную корону россиянин Сергей Карякин высказал мнение о шансах своего соотечественника Яна Непомнящего в предстоящем матче с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Ян должен сделать спортивный подвиг, даже несмотря на то что у него положительный счёт во встречах с Карлсеном. Но в любом случае эти партии были давно, начинались с юниоров. Но Магнус потом в какой-то момент опередил нас всех. Думаю, шансы у Яна хорошие, но нужно будет провести большую подготовку. Во-первых, Магнус физически больше готов объективно, он более выносливый, хорошо играет почти все типы позиций. Но у Яна очень агрессивный стиль игры, и он всегда борется за инициативу, Магнус это не очень любит», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

Он отметил, что Ян легко выиграл турнир претендентов, участвуя в нём впервые.

«Я бы посоветовал Яну поиграть тренировочные партии, если дойдёт до тай-брейка», — добавил Карякин.

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее сообщалось, что Непомнящий назвал Карлсена фаворитом в матче за звание чемпиона мира по шахматам.