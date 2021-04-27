УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС потерпел поражение от «Монако» в первом матче серии финала баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счётом 89:87 в пользу хозяев площадки.

Самым результативными игроком УНИКСа стал Артём Клименко, набравший 22 очка. Джордан Теодор набрал 15 очков.

За «Монако» 23 очка набрал Роб Грэй. Ещё 17 очков команде принёс Матиас Лессор.

Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:0 в пользу «Монако». Второй матч пройдёт 30 апреля в Казани.

Ранее определились участники первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ.