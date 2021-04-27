Татьяна Тарасова прокомментировала переход Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.

«Я же вам говорила: если Этери Георгиевна решила работать с парами — она будет работать с парами. То, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова, — это прекрасно! Лучше не придумаешь! Интересно будет последить за таким тренерским тандемом. Считаю, что это будет очень хорошая команда!» — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

В прошлом сезоне Тарасова и Морозов тренировались под руководством Максима Транькова, который также продолжит работу с дуэтом.

Ранее стало известно, что Тутберидзе будет тренировать пару Тарасова — Морозов.