Вилков предложил Слуцкому выйти на ринг против арбитра Федотова

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Пожизненно отстранённый от судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ) арбитр Михаил Вилков высказался о нелюбви главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого к судьям.
Вилков предложил Слуцкому выйти на ринг против арбитра Федотова
  • © Kay Int Veen / ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У меня нет объяснения, откуда у Леонида Слуцкого ненависть к арбитрам. Одна фраза Леонида о том, что если человек арбитр, то его можно бить, говорит о многом. Он единственный из тренеров РПЛ, кто позволял себе бить арбитра, когда тренировал «Олимпию». Слуцкий и не скрывает этот факт и рассказывал о нём в интервью», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

Арбитр предложил Слуцкому выйти на ринг против судьи Игоря Федотова.

«Леонид Слуцкий давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. В связи с этим у меня есть предложение: раз бой Федотов — Широков не состоялся, то бой Федотов — Слуцкий выглядит очень перспективно. Все будут в плюсе: Леонид удовлетворит свои потребности в избиении арбитров или просто помашет руками в сторону арбитра, а Игорь Федотов наберёт лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг!» — сказал он.

Вилков также ответил на вопрос, на кого бы он поставил, если бы бой Федотов — Слуцкий состоялся.

«На Игоря Федотова, конечно. Леонид Слуцкий же говорит, что на арбитров как в театр не ходят. У нас будет повод сказать, что мы пришли поболеть за Игоря. Приведём публику, соберём полный зал, поболеем от души», — сказал арбитр.

Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение Вилкова от судейства матчей РПЛ.

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