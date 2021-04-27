В «Баварии» прокомментировали подписание контракта с Нагельсманом

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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал подписание контракта с наставником «РБ Лейпциг» Юлианом Нагельсманом.
В «Баварии» прокомментировали подписание контракта с Нагельсманом
  • Reuters

«Юлиан Нагельсман — тренер нового поколения. Несмотря на молодость, его карьера впечатляет. Мы убеждены, что с Юлианом у нас будет связь с большими успехами прошлых лет», — цитирует Хайнера пресс-служба мюнхенского клуба.

Также президент «Баварии» выразил благодарность нынешнему наставнику команды Хансу-Дитеру Флику.

«В 2019 году Ханс-Дитер Флик взял нашу команду в трудное время и после этого выиграл шесть титулов. Надеюсь, за ними скоро последует седьмой. Хансу всегда найдётся место в книгах по истории «Баварии». Желаем ему всего наилучшего в будущем», — сказал он.

Нагельсман возглавит «Баварию» с 1 июля 2021 года. Контракт тренера с клубом рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что Нагельсман попросил «Лейпциг» о разрыве контракта ради перехода в «Баварию».

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